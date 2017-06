A vida a bordo de um porta-aviões americano

1. Fuzileiros navais durante operação de decolagem no porta-aviões USS Carl Vinson, no Oceano Pacífico zoom_out_map 1/16 Fuzileiros navais durante operação de decolagem no porta-aviões USS Carl Vinson, no Oceano Pacífico (U.S. Navy/Divulgação)

2. Aeronave MV-22B Osprey durante decolagem no navio de assalto anfíbio USS Makin Island, no Golfo de Áden próximo ao Iémen zoom_out_map 2/16 Aeronave MV-22B Osprey durante decolagem no navio de assalto anfíbio USS Makin Island, no Golfo de Áden próximo ao Iémen (U.S. Navy/Divulgação)

3. Fuzileiros navais puxam mangueira para reabastecer um helicóptero durante operação militar no destroyer USS Ross, no Mar Mediterrâneo zoom_out_map 3/16 Fuzileiros navais puxam mangueira para reabastecer um helicóptero durante operação militar no destroyer USS Ross, no Mar Mediterrâneo (U.S. Navy/Divulgação)

4. Padre conduz uma missa de páscoa no convés do navio de ataque anfíbio USS Bataan, no Golfo de Áden próximo ao Iémen zoom_out_map 4/16 Padre conduz uma missa de páscoa no convés do navio de ataque anfíbio USS Bataan, no Golfo de Áden próximo ao Iémen (U.S. Navy/Divulgação)

5. Uma onda quebra na proa do destroyer USS Wayne, no Oceano Pacífico zoom_out_map 5/16 Uma onda quebra na proa do destroyer USS Wayne, no Oceano Pacífico (U.S. Navy/Divulgação)

6. Fuzileiros navais lavam o deck do porta-aviões USS Gerald R. Ford, enquanto atravessam o Oceano Atlântico zoom_out_map 6/16 Fuzileiros navais lavam o deck do porta-aviões USS Gerald R. Ford, enquanto atravessam o Oceano Atlântico (U.S. Navy/Divulgação)

7. Caça AV-8B Harrier pousa no navio de assalto anfíbio USS Bonhomme Richard durante operação noturna, no mar das Filipinas zoom_out_map 7/16 Caça AV-8B Harrier pousa no navio de assalto anfíbio USS Bonhomme Richard durante operação noturna, no mar das Filipinas (U.S. Navy/Divulgação)

8. Fotógrafo faz registro de operações no porta-aviões USS Carl Vinson, no Oceano Pacífico zoom_out_map 8/16 Fotógrafo faz registro de operações no porta-aviões USS Carl Vinson, no Oceano Pacífico (U.S. Navy/Divulgação)

9. Fuzileiros navais durante operação de decolagem no porta-aviões USS Nimitz, no Oceano Pacífico zoom_out_map 9/16 Fuzileiros navais durante operação de decolagem no porta-aviões USS Nimitz, no Oceano Pacífico (U.S. Navy/Divulgação)

10. Fuzileiros navais recolhem corda durante partida do navio de assalto anfíbio USS Bonhomme Richard do porto japonês de Sasebo zoom_out_map 10/16 Fuzileiros navais recolhem corda durante partida do navio de assalto anfíbio USS Bonhomme Richard do porto japonês de Sasebo (U.S. Navy/Divulgação)

11. Caça 18E Super Hornet decola do porta-aviões USS Carl Vinson, no mar da China zoom_out_map 11/16 Caça 18E Super Hornet decola do porta-aviões USS Carl Vinson, no mar da China (U.S. Navy/Divulgação)

12. Marinheiros retiram neve do navio de guerra USS McCampbell, durante patrulhamento no mar do Japão zoom_out_map 12/16 Marinheiros retiram neve do navio de guerra USS McCampbell, durante patrulhamento no mar do Japão (U.S. Navy/Divulgação)

13. Marinheiros e fuzileiros navais carregam um bolo feito pelo programa 'Cake Boss', no navio de assalto anfíbio USS Kearsarge, em Nova York zoom_out_map 13/16 Marinheiros e fuzileiros navais carregam um bolo feito pelo programa 'Cake Boss', no navio de assalto anfíbio USS Kearsarge, em Nova York (U.S. Navy/Divulgação)

14. Marinheiros realizam treino físico a bordo do porta-aviões USS Theodore, em San Diego zoom_out_map 14/16 Marinheiros realizam treino físico a bordo do porta-aviões USS Theodore, em San Diego (U.S. Navy/Divulgação)

15. Fuzileiros navais do porta-aviões USS Nimitz descarregam mísseis de um caça, durante treinamento militar, no Oceano Pacífico zoom_out_map 15/16 Fuzileiros navais do porta-aviões USS Nimitz descarregam mísseis de um caça, durante treinamento militar, no Oceano Pacífico (U.S. Navy/Divulgação)