Zezé Perrella desiste de concorrer à presidência do Cruzeiro

O senador e ex-presidente do Cruzeiro Zezé Perrella (PTB) divulgou um comunicado para anunciar que não será mais candidato à presidência do clube no fim deste ano. O político mandou uma carta ao Conselho Deliberativo cruzeirense comunicando sua desistência de encabeçar a chapa Tríplice Coroa, que agora terá como candidato Sérgio Santos Rodrigues, advogado de Perrella e ex-superintendente de futebol do Cruzeiro.

O novo candidato usou seu perfil no Twitter para agradecer pelo apoio recebido para as eleições . “Agradeço as manifestações. Em breve, lançaremos propostas para retomar o protagonismo e o caminho de conquistas. As propostas terão sempre uma ênfase: gestão. Essa é a marca que buscaremos para o nosso Cruzeiro”, afirmou Rodrigues.

O momento político de Perrella não é bom. Recentemente, foi divulgada a gravação de conversas comprometedoras do senador com Aécio Neves, e ele foi acusado de ter recebido dinheiro de propina paga pelo grupo JBS a Neves. Segundo rastreamento feito pela Polícia Federal, os recursos recebidos foram depositados em uma empresa da família Perrella.

(Com Gazeta Press)