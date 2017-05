Zé Roberto torna-se jogador mais velho a marcar na Libertadores

O lateral-esquerdo Zé Roberto, do Palmeiras, tornou-se o segundo jogador mais velho a disputar a Copa Libertadores após a partida contra o Atlético Tucumán, nesta quarta-feira. No mesmo jogo, bateu um recorde: tornou-se o jogador mais velho a marcar um gol em 58 edições do torneio continental.

Contra o Atlético Tucumán, Zé Roberto entrou em campo com 42 anos, dez meses e 18 dias, ultrapassando em longevidade o goleiro Mondragón, que em 2014, pelo Deportivo Cali, fez uma partida com 42 anos, nove meses e 19 dias. O recordista é o peruano Vicente Villanueva, que na década de 1960, pelo Sporting Cristal, jogou o torneio com 43 anos e dez meses.

Em gols marcados, Zé Roberto tornou-se o recordista ao marcar, aos 45 minutos do segundo tempo, o terceiro do Palmeiras em vitória de 3 a 1 nesta quarta, no Allianz Parque. Ele superou o recorde que pertencia a Óscar Aguirregaray, que em 2001, defendendo o Peñarol, marcou um gol com 41 anos e 189 dias, no dia 2 de maio, na derrota de 3 a 1 para o Vasco.

JOGADORES MAIS VELHOS A JOGAREM NA COPA LIBERTADORES

1° – Vicente Villanueva (43 anos, 10 meses) – Nascido em 10/06/1924 (Sporting Cristal)

10/04/1968 – Peñarol (URU) 1 x 1 Sporting Cristal (PER)

2° – Zé Roberto (42 anos, 10 meses e 18 dias) – Nascido em 06/07/1974 (Palmeiras

24/05/2017 – Palmeiras 3 x 1 Atlético Tucumán (ARG)

3° – Faryd Mondragón (42 anos, 9 meses e 19 dias) – Nascido em 21/06/1971 (Deportivo Cali)

09/04/2014 – Cerro Porteño (PAR) 3 x 2 Deportivo Cali (COL)

4° – Rogério Ceni (42 anos, 3 meses e 22 dias) – Nascido em 22/01/1973 (São Paulo)

14/05/2015 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

5° – Éver Almeida (42 anos, 3 meses e 9 dias) – Nascido em 01/04/1948 (Olimpia)

10/10/1990 – Barcelona (EQU) 1 x 1 Olimpia (PAR)

6° – Juan Sebastián Verón (42 anos, 2 meses e 10 dias) – Nascido em 09/03/1975 (Estudiantes)

18/05/2017 – Barcelona (EQU) 0 x 3 Estudiantes (ARG)