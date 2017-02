Zagueiro do Palmeiras pede desculpas por cotovelada em rival

O clássico em Itaquera rendeu arrependimentos. Depois de o árbitro Thiago Duarte Peixoto admitir seu grave erro na expulsão de Gabriel, o zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, recorreu às redes sociais nesta quinta-feira para pedir desculpas pela cotovelada que acertou no rosto de Pablo, do Corinthians, nos minutos finais da partida vencida pela equipe alvinegra por 1 a 0.

“Eu nem consegui dormir ontem por causa do lance que aconteceu com o Pablo. Um cara que eu conheço há muito tempo, sempre jogando contra, desde a época em que ele estava na Ponte. Sempre nos encontramos e nunca teve nada disso. Ontem acabou acontecendo”, lamentou Vitor Hugo, em postagem no Instagram.

O zagueiro de 25 anos, convocado pelo técnico Tite para o recente amistoso contra a Colômbia, admitiu seu erro.“O ser humano é passível de erros e eu errei. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas faz parte da vida, a vida é um aprendizado. Quero pedir desculpas publicamente a ele, a todos os familiares e torcedores que gostam do futebol bonito, que gostam do jogo limpo. Espero que possam me perdoar”, declarou.

Isso não muda o ocorrido, mas não poderia deixar de publicar o meu sincero pedido de desculpas .. Rival não é inimigo!