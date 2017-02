Zagueiro do Atlético de Madri pode pegar 7 meses de prisão

A Justiça espanhola pediu sete meses de prisão para o jovem zagueiro Lucas Hernández, do Atlético de Madri. O francês foi detido na última sexta-feira, acusado de agredir a namorada, Amelia Lorente. A mulher também foi denunciada por agressão, e pode pegar até seis meses de cadeia. Devido ao incidente, ambos devem obedecer a uma ordem de restrição, em uma distância de 500m.

Devido às mútuas agressões, os dois decidiram não registrar queixa na delegacia. Entretanto, por se tratar de um caso que ganhou grande notoriedade, a Justiça optou por pedir punição aos dois envolvidos. Além disso, o jogador francês ficaria inelegível e impossibilitado de portar armas por até dois anos, em caso de condenação.

Após o pedido da promotoria, o caso irá para julgamento na justiça penal de Madri. Hernández e Lorente deverão passar pelo mesmo processo. O zagueiro de 20 anos defende o Atlético desde os 11, quando entrou para as categorias de base do clube. O jovem é filho do ex-jogador francês Jean-François Hernández, que também jogou pelo clube madrilenho e pelo Olympique de Marselha.

(Com Gazeta Press)