Wimbledon: Thiago Monteiro é eliminado por 34º do mundo

O Brasil perdeu mais um representante brasileiro na chave de simples do torneio de Wimbledon. Nesta quarta-feira, Thiago Monteiro foi derrotado pelo russo Karen Khachanov, 34º do mundo, por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7-5), 7/6 (7-3) e 7/5, dando adeus à tradicional competição.

Estreante no torneio, o brasileiro fez o tenista adversário precisar de dois tie-breaks e três horas e 13 minutos para conseguir avançar. Agora, Khachanov espera o vencedor do confronto entre o espanhol Rafael Nadal, número 4 do mundo, e o norte-americano Donald Young.

Mais cedo, pela manhã, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva também foram eliminados na chave de duplas. Jogando contra o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor, os brasileiros perderam por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/6 (7/5) e 6/2, em jogo válido pela primeira rodada e não atuam mais em Wimbledon – no simples, Bellucci foi derrotado pelo austríaco Sebastian Ofner, enquanto Rogerinho perdeu para o francês Benoit Paire.

(Com Gazeta Press)