Wimbledon: Marcelo Melo vence e está na semifinal de duplas

Único brasileiro remanescente em Wimbledon, Marcelo Melo confirmou favoritismo nesta quarta-feira e avançou às semifinais da chave de duplas masculinas do torneio. Ao lado do parceiro, o polonês Lukasz Kubot, o tenista venceu os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11), 6/4 e 6/4.

Cabeças de chave número 4 do Grand Slam inglês, Melo e Kubot enfrentarão na próxima fase a parceria formada pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças de chave 1. A dupla teve dificuldades para vencer sua partida contra o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7), 6/7 (4/7), 7/6 (9/7) e 6/1, também nesta quarta.

Além da vaga na decisão, a semifinal disputada por Melo e Kubot em Wimbledon definirá o novo número 1 do mundo no ranking individual de duplistas. Caso avance à final, o brasileiro assumirá o topo desta listagem da ATP na próxima segunda-feira. Atualmente, o tenista mineiro ocupa o terceiro lugar, enquanto Kontinen é o líder e Peers o segundo colocado.

A outra semifinal de duplas de Wimbledon também já está definida. A surpreendente dupla croata formada por Nikola Mektic e Franko Skugor se garantiu nesta quarta na luta por um lugar na decisão ao derrotar o chileno Hans Podlipnik e o bielo-russo Andrei Vasilevski por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (8/10), 6/4, 7/6 (7/5) e 7/5. Desta forma, eles se credenciaram para encarar na próxima fase o também croata Mate Pavic e o austríaco Olivier Marach, que já haviam assegurado vaga nas semifinais na última terça-feira.