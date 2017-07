Wimbledon: brasileiros avançam na chave de duplas

Um dos favoritos ao título da chave de duplas masculinas de Wimbledon ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória fácil nesta edição do Grand Slam britânico ao derrotar os tchecos Jiri Vesely e Roman Jebavy por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/2 e 6/4, nesta quinta-feira.

Cabeças de chave número 3 do torneio, Soares e Murray avançaram à segunda rodada, e se credenciaram para enfrentar o australiano Samuel Groth e o suíço Robert Lindstedt. A parceria eliminou os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2, 6/2 e 6/3.

A brasileira Beatriz Haddad Maia também fez uma boa partida em Wimbledon nesta quinta. Após ser eliminada na segunda rodada da chave de simples na última quarta-feira pela romena Simona Halep, vice-líder do ranking mundial, a tenista estreou com vitória no torneio de duplas feminino do Grand Slam.

Jogando com a croata Ana Konjuh, as duas derrotaram a parceria formada pela norte-americana Abigail Spears e a eslovena Katarina Srebotnik, por 2 sets a 1, com 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 6/4. Na segunda rodada, a dupla enfrentará a húngara Timea Babos e a checa Andrea Hlavackova que venceram as alemãs Katie Boulter e Katie Swan em sets diretos, 6/2 e 7/5.

Também nesta quinta, o suíço Roger Federer confirmou o favoritismo ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7-0), 6/3 e 6/2. Na terceira rodada, o tenista terá pela frente o alemão Mischa Zverev, que eliminou o cazaque Mikhail Kukushkin por 3 sets a 2, 6/1, 6/2, 2/6, 3/6 e 6/4. Enquanto isso, o atual número 4 do mundo Novak Djokovic não teve dificuldades para vencer o tcheco Adam Pavlasek em sets diretos, 6/2, 6/2 e 6/1. O sérvio enfrentará o letão Ernests Gulbis, 589º do mundo, que surpreendeu e derrotou o argentino Juan Martín del Potro, por 6/4, 6/4 e 7/6 (7-3).

(Com Estadão Conteúdo)