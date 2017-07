Wimbledon: Bellucci perde para 217º do mundo na estreia

O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado do torneio de Wimbledon logo em sua estreia, nesta segunda-feira. O tenista paulista, 55º colocado do ranking da ATP, foi derrotado com facilidade pelo austríaco Sebastian Ofner por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2.

Esta foi a primeira partida de Bellucci após o fim da parceria de dois anos e meio com o treinador brasileiro João Zwetsch, anunciada há duas semanas. Na sequência do torneio, Ofner, 217º do mundo, terá pela frente o americano Jack Sock, 18º, que venceu o chileno Christian Garin.

Ainda nesta terça, Roger Federer e Novak Djokovic avançaram da mesma maneira em suas respectivas estreias: contando com desistências de seus adversários. O suíço passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov, que abandonou quando Federer vencia por 6/3 e 3/0, enquanto o sérvio viu o eslovaco Martin Klizan desistir em um placar semelhante, 6/3 e 2/0.