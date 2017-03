Wellington, do São Paulo, se justifica por piada com Corinthians

NOTA OFICIAL Boa tarde.😂 Estou vindo aqui me posicionar sobre um tema chato, pequeno, que cada vez ganha relevância, por uma simples brincadeira. Diversos meios de comunicação e uma infinidade torcedores (alguns extremamente racistas) estão reclamando da brincadeira que fiz ontem, ao final da partida. Gente, o que seria do futebol sem as brincadeiras? Tenho muitos amigos torcedores do arquirrival e sei que a grande maioria entende como uma simples BRINCADEIRA. O futebol é isso, é entretenimento, é diversão. Você aí que está atirando pedras, nunca brincou com seu amigo que torce pra outro time? 🤔 Em momento algum quis ofender o adversário ou faltar com respeito, mas uma coisa tão banal não pode ganhar proporções enormes. Pra mim, futebol é sinônimo de felicidade, então vamos dar mais risadas, brincar mais, sorrir mais. Eu sou isso aí, a alegria em pessoa, eu jogando, eu treinando, eu lesionado, a vida é curta de mais pra não brincar e não sorrir! Boa semana pra todos! Vamos com tudo! #futebolNutellaNão #alegria #vamosSorrir #brincadeiraSaudavel

