Warriors fazem 4 a 0 nos Spurs e chegam à final da NBA

O Golden State Warriors jogará as finais da NBA pela terceira vez consecutiva. Na noite desta segunda-feira, o time de Stephen Curry e Kevin Durant – que marcaram juntos 65 pontos – venceu o San Antonio Spurs, fora de casa, por 129 a 115 e fechou a série melhor de sete em 4 a 0 na final da Conferência Oeste.

Com isso, os Warriors continuam invictos nos playoffs com marca de 12-0. Antes, já havia “varrido” Portland Trail Blazers e Utah Jazz. A final será contra o vencedor da final da Conferência Leste disputada entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics de Boston. O time de Lebron James lidera por 2 a 1.

Os Spurs não puderam contar com seu ala Kawhi Leonard pela terceira partida consecutiva da eliminatória, e os Warriors estiveram sempre no controle do placar. Curry marcou 36 pontos na partida e se tornou o quinto maior cestinha de três pontos dos playoffs da NBA, com 295 arremessos convertidos, ultrapassando Kobe Bryant, que fez 292. Já Kevin Durant marcou 29 pontos e ainda pegou 12 rebotes.

Ginobili – Pelo time do Texas, o cestinha foi o ala-armador Kyle Anderson que marcou 20 pontos, enquanto Manu Ginobili converteu 15 pontos. O veterano argentino de 39 anos pode ter feito sua última partida na liga e recebeu uma ovação do ginásio em San Antonio ao deixar a quadra. Tetracampeão da NBA e campeão olímpico pela Argentina em Atenas-2004, Ginobili ainda não anunciou se este será mesmo seu último ano como profissional.