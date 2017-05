Vôlei x natação: Ana Paula e Joanna Maranhão batem boca por Aécio

A nadadora Joanna Maranhão e a ex-jogadora de vôlei Ana Paula, duas figuras do esporte conhecidas por seu engajamento político nas redes sociais, usaram o Twitter nesta quinta-feira para discutir sobre o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Joanna provocou a ex-atleta, que fez campanha para Aécio nas eleições presidenciais de 2014. Ana Paula, então, respondeu com uma alfinetada sobre o currículo esportivo da nadadora.

“Oi, Ana Paula, vi que você apagou os posts do Aécio, queria saber se está tudo bem?”, ironizou Joanna Maranhão, que recentemente se filou ao PSOL. “Não apaguei, não, Joanna, está lá. Tenho caráter e a decência de dizer que corrupto deve pagar. E você? Vamos lá, tente, vença alguma coisa na vida”, rebateu Ana Paula.

Joanna, então, também recorreu à ironia. “Tens razão, sou uma sem decência fracassada. Disputa de currículos, isso é MUITO maduro e progressista”. Ana Paula voltou a rebater: “Pode chorar, não me preocupo. Apesar dos pesares, sei que você sabe nadar e não vai se afogar nas suas lágrimas. Beijos de Luz”.

Ana Paula, de 45 anos, conquistou a medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Atlanta-1996, além de três títulos de Grand Prix, uma medalha de prata no Mundial e outra na Copa do Mundo. Joanna Maranhão, 30, tem três medalhas de prata e cinco de bronze em Jogos Pan-Americanos e segue em atividade.

@RegisSupervisor @AnaPaulaVolei Oi Ana Paula vi que vc apagou os posts do Aécio, queria saber se está tudo bem? — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) May 18, 2017

Ñ apaguei ñ Joana,está lá. Tenho o caráter e a decência de dizer q quem é corrupto deve pagar.E vc?Vms lá tente,vença alguma coisa na vida.😉 https://t.co/Gc2CrHAhiB — Ana Paula Vôlei (@AnaPaulaVolei) May 18, 2017