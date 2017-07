Vôlei: seleção feminina vence Bélgica na estreia do Grand Prix

Pouco antes de a equipe masculina se classificar à final da Liga Mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei teve uma boa estreia no Grand Prix. Sem grandes dificuldades, nesta sexta-feira, derrotou a Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/18, no Baskent Volleyball Hall, em Ancara, na Turquia.

Atual campeã da competição e em busca de seu 12º título, a equipe de José Roberto Guimarães apostou em convocação repleta de novidades para o torneio. Nomes como a líbero Suelen e a ponteira Rosamaria, entre outras, foram convocadas em um time com poucos nomes remanescentes das Olimpíadas de 2016, como Natália e Tandara.

Durante a partida, destaque para o bom desempenho do bloqueio brasileiro. Foram 15 pontos contra apenas três da Bélgica. A principal pontuadora do jogo foi Rosamaria, com 12 pontos, ao lado da belga Freya Aelbrecht. Ana Carolina da Silva se destacou com cinco bloqueios.

Com três pontos somados após a vitória por 3 a 0 na estreia, a seleção enfrenta a Sérvia neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), e a Turquia no domingo, às 13h30.

