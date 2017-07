Vôlei: Brasil vence na abertura da fase final da Liga Mundial

A Arena da Baixada, casa do Atlético-PR em Curitiba, serviu nesta terça-feira de cenário para o triunfo de uma equipe de outra modalidade, a seleção brasileira de vôlei. A arena recebe nesta semana a fase final da Liga Mundial, na qual o Brasil estreou vencendo o Canadá no primeiro jogo da etapa decisiva do torneio internacional.

zoom_out_map 1 /11 Seleção brasileira de vôlei se apresenta para partida contra o Canadá, válida pelo Mundial, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 2 /11 Canadá e Brasil disputam partida nas fases finais do Mundial de Vôlei na Arena da Baixada, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 3 /11 Seleção brasileira comemora ponto contra seleção canadense durante Mundial de Vôlei, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 4 /11 Partida entre Brasil e Canadá, válida pelo Mundial de Vôlei em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 5 /11 Seleção canadense de vôlei se apresenta para partida contra o Brasil, válida pelo Mundial, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 6 /11 Partida entre Brasil e Canadá, válida pelo Mundial de Vôlei em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /11 Partida entre Brasil e Canadá, válida pelo Mundial de Vôlei em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /11 Seleção brasileira de vôlei se apresenta para partida contra o Canadá, válida pelo Mundial, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 9 /11 Bruno e Wallace se cumprimentam durante partida contra o Canadá, válida pelo Mundial de Vôlei em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 10 /11 Arquibancada torce para seleção brasileira de vôlei durante partida contra o Canadá, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 11/11 Arquibancada torce para seleção brasileira de vôlei durante partida contra o Canadá, em Curitiba - 04/07/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com)

O Brasil, treinado a partir deste ano por Renan dal Zotto, derrotou o adversário por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 17/25, 25/19 e 25/19, e saiu na frente por uma das duas vagas do Grupo J1 para as semifinais. O destaque brasileiro foi o oposto Wallace, maior pontuador do jogo, com 18. Pelo lado canadense, o central Graham Vigrass foi o mais efetivo no ataque, com 15.

A classificação para as semifinais poderá acontecer nesta quarta-feira, dia em que o Brasil folgará no torneio. Para que isto ocorra, basta que a Rússia também derrote o Canadá, em partida marcada para as 15h (de Brasília). A Seleção Brasileira voltará a jogar na quinta-feira, no mesmo horário, contra os russos.

No outro grupo do torneio, o K1, estão Sérvia, Estados Unidos e França.