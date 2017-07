Vôlei: Brasil vence EUA e está na fase final do Grand Prix

zoom_out_map 1 /9 Seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos na semi-final do Grand Prix de Vôlei - 23/07/2017 (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 2 /9 Vista geral do ginásio em Cuiabá onde acontece o Grand Prix de Vôlei - 23/072017 (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 3 /9 Seleção brasileira comemora a vitória contra os Estados Unidos em partida pelas semi-finais do Grand Prix de Vôlei, em Cuiabá (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 4 /9 Jogadora Natália da seleção brasileira, comemora a vitória contra os Estados Unidos em partida pelas semi-finais do Grand Prix de Vôlei, em Cuiabá (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 5 /9 Técnico José Roberto Guimarães durante partida das semi-finais do Grand Prix de Vôlei contra a seleção dos Estados Unidos, em Cuiabá - 23/07/2017 (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 6 /9 Seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos na semi-final do Grand Prix de Vôlei (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 7 /9 Torcida brasileira comemora a vitória sobre os Estados Unidos em partida do Grand Prix de Vôlei, em Cuiabá - 23/07/2017 (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 8 /9 Seleção brasileira comemora ponto durante partida das semi-finais contra os Estados Unidos, em Cuiabá - 23/07/2017 (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

zoom_out_map 9/9 Seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos na semi-final do Grand Prix de Vôlei (FIVB/Divulgação) Grand Prix de Vôlei em Cuiabá

A seleção brasileira feminina de vôlei se classificou à fase final do Grand Prix ao superar neste domingo os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/13, 18/25 e 25/18, em jogo disputado em Cuiabá, válido pela última rodada da primeira etapa do torneio. O bom resultado deixou a equipe de José Roberto Guimarães com 18 pontos, provisoriamente na terceira colocação (a Holanda ainda pode ultrapassá-la).

Depois de um início complicado no Grand Prix, a reformulada seleção brasileira chegou pressionada aos três últimos jogos da fase classificatória. E ganhou os três, encerrando a primeira fase com seis triunfos e três derrotas. Apenas seis times avançariam à próxima fase – e como a anfitriã China terminou em sétimo, o número de classificados caiu para cinco.

Assim, o Brasil entrou em quadra neste domingo na sexta colocação, fora da zona de classificação. Mas, diante de uma seleção dos EUA já classificada, a equipe soube impor seu ritmo e venceu os dois sets iniciais com extrema tranquilidade. Precisando do triunfo, contudo, a equipe sentiu a pressão. Não só caiu de ritmo e perdeu o terceiro set com facilidade, como iniciou mal o quarto e viu os EUA abrirem vantagem. Mas, aos poucos, a seleção brasileira retomou o controle emocional e no fim sacramentou a vitória e a classificação.

(Com Estadão Conteúdo)