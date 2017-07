Vôlei: Brasil se classifica para as semifinais da Liga Mundial

A Seleção Brasileira de vôlei classificou-se na tarde desta quinta-feira para as semifinais da Liga Mundial. A equipe treinada por Renan dal Zotto avançou de fase ao derrotar a Rússia por 3 sets a 2 (parciais de 25/18, 18/25, 25/19, 22/25 e 16/14) na quadra temporária instalada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e terminou na primeira colocação do Grupo J1.

Partida entre Brasil e Rússia, válida pela fase final da Liga Mundial de Vôlei, realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quinta-feira (6).

O destaque brasileiro em quadra foi o ponta Lucarelli, maior pontuador do jogo, com 25. Pela Rússia, o oposto Maxim Zhigalov e o ponteiro Dmitry Volkov anotaram 17 pontos cada um.

Com o resultado, o Brasil ficou em primeiro lugar no Grupo J1, com duas vitórias (principal critério de ranqueamento das equipes na Liga Mundial), já que também derrotou o Canadá, na última terça-feira. Os canadenses também se classificaram para as semifinais, ao ficarem na segunda colocação, por terem vencido a Rússia por 3 a 0 na quarta-feira. O time europeu foi eliminado da competição.

A Seleção Brasileira de vôlei disputará a semifinal nesta sexta-feira às 15h05 (de Brasília), contra adversário a ser definido na noite desta quinta-feira, dependendo do resultado da partida entre França e Sérvia, pelo Grupo K1. Estas duas seleções, além dos Estados Unidos, poderão enfrentar o Brasil no jogo que valerá uma vaga na final.