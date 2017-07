Vôlei: Brasil mantém chance de classificação no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou nesta quinta-feira uma vitória importante na busca pela classificação para a fase final do Grand Prix. Em Cuiabá (MT), no Ginásio Aecim Tocantins, a equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães venceu a Bélgica por 3 sets a 0 (parciais de 28/26, 25/19 e 25/20) e chegou a quatro triunfos em sete jogos disputados.

O resultado foi fundamental pois o Brasil iniciou a terceira semana de disputas do Grand Prix fora da zona de classificação. A equipe ocupava até esta quinta-feira a sétima posição, sendo que os cinco primeiros, mais a China, país-sede das finais, avançarão de fase.

Na seleção brasileira, o destaque contra a Bélgica foi a oposto Tandara, maior pontuadora do jogo, com 17. Pela Bélgica, Grobelna anotou 15 vezes. O time europeu segue em 12º e último lugar na competição, com sete derrotas e nenhuma vitória.

O Brasil fará seus dois jogos finais nesta semana em Cuiabá pela primeira fase, e precisará vencer ambos para se classificar sem depender de outros resultados. Nesta sexta-feira, às 15h05 (de Brasília), a equipe enfrentará a Holanda. No domingo, será a vez dos Estados Unidos, às 10h.