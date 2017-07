Vôlei: Brasil fica a uma vitória da classificação no Grand Prix

Nesta sexta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu mais uma partida na fase classificatória do Grand Prix. Mais uma vez jogando no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT), a equipe venceu a Holanda por 3 sets a 1 (parciais de 25/17, 25/14, 20/25 e 25/19).

O destaque da partida foi a ponteira Rosamaria, que marcou um total de 18 pontos, sendo 14 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque. Natália também pontuou bem, com 17. A central Adenízia foi a melhor bloqueadora da disputa, com sete pontos marcados no fundamento.

A vitória auxilia o Brasil a buscar a classificação para a fase final do torneio. A seleção comandada por José Roberto Guimarães subiu para a quarta colocação geral, e precisará vencer seu próximo confronto, contra os Estados Unidos, neste domingo, às 10h10 (de Brasília), para não depender de combinação de resultados. Classificam-se cinco seleções mais a China, país-sede da próxima fase.