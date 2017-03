Vôlei: Arena da Baixada recebe fase final da Liga Mundial

A Arena da Baixada será o palco da fase final da Liga Mundial de vôlei, que acontecerá de 4 a 8 de julho deste ano. A quadra será montada no gramado do estádio do Atlético-PR e a organização do evento espera casa cheia. Os jogos poderão ter até 30.027 espectadores – com cerca de 3.000 lugares bem próximos e 22.000 nas arquibancadas superiores.

A apresentação oficial da fase final da Liga Mundial aconteceu nesta quinta-feira, na própria Arena da Baixada, e contou com a presença do ex-jogador e atual presidente da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Giba. O eterno camisa 7 da seleção brasileira celebrou a realização de um evento importante do vôlei na capital paranaense.

“Comecei a jogar vôlei aqui nessa cidade e vou sofrer bastante em ver esse evento pela vontade de estar dentro de quadra. O voleibol é um esporte de família e faz uma família mais forte. Aqui, todos têm que se unir nesse movimento do voleibol, e um evento como esse é fundamental para isso”, declarou.

Também presente no evento de lançamento da fase final da Liga Mundial de vôlei, em Curitiba, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Walter Pitombo Laranjeiras, espera ter êxito na realização da etapa decisiva de um dos principais campeonatos internacionais da modalidade em solo brasileiro.

“É motivo de muito orgulho para todos nós promover um evento dessa dimensão. Organizar uma Fase Final de Liga Mundial é algo grandioso e estaremos todos unidos, CBV, FIVB, Atlético Paranaense, Governo do Estado, Prefeitura e todos os nossos patrocinadores, para fazer o melhor evento possível”, afirmou.

A Liga Mundial será a primeira competição da seleção brasileira sob o comando do novo técnico Renan Dal Zotto, que substituiu Bernardinho. Estarão na disputa pelo título em Curitiba as cinco melhores equipes da fase classificatória, mais o Brasil, já classificado por ser o país-sede. Os brasileiros buscam o décimo título do torneio.

Essa será a sexta vez que o Brasil sediará a fase final do torneio. São Paulo (1993), Rio de Janeiro (1995, 2008 e 2015) e Belo Horizonte (2002) foram as cidades-sede da fase final.

No passado, um estádio de futebol foi usado apenas uma vez em jogos da Liga Mundial de vôlei. Em 2014, 63.000 torcedores estiveram no estádio Nacional de Varsóvia para acompanhar a seleção da Polônia.

Na primeira fase, o Brasil enfrenta Itália, Irã e Polônia na primeira rodada; Bulgária, Canadá e Polônia na segunda; e Argentina, Bulgária e Sérvia na última rodada.

(com Gazeta Press)