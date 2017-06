Vitor Hugo chega à Fiorentina e já se arrisca em italiano

O zagueiro Vitor Hugo foi recebido com entusiasmo por torcedores e jornalistas em sua chegada à Florença na manhã desta terça-feira. O ex-jogador do Palmeiras passará por exames médicos antes de assinar contrato de quatro temporadas com a Fiorentina. Extrovertido como sempre, Vitor Hugo arriscou algumas expressões em italiano (misturando português e até espanhol) em seus primeiros passos na Itália.

“Forza, Viola“, gritou o jogador ao receber um cachecol da Fiorentina, mostrando já conhecer o apelido e o grito de guerra da equipe de uniforme violeta. “Que dê tudo certo nos exames e que eu possa ter uma grande temporada aqui, como foi no Palmeiras e que eu possa representar todos os torcedores da Viola dentro de campo”, disse, em português.

Depois, misturou três idiomas para dizer: “Saudações aos torcedores da Viola e estou muito contente de estar aqui. Força, Viola, estamos juntos.” Esta será a primeira experiência do zagueiro de 26 anos na Europa. Ele terá a missão de substituir o argentino Gonzalo Rodríguez, que era o capitão do time, e deixou a Fiorentina depois de cinco temporadas. Abaixo, o vídeo da chegada de Vitor Hugo a Florença: