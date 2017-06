Virou passeio: Alemanha faz 7 a 0 nas Eliminatórias para Copa

A seleção alemã segue massacrando seus adversários do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Mesmo sem suas principais estrelas, a atual campeã mundial goleou San Marino por 7 a 0, em Nuremberg, e se manteve tranquilo na liderança da chave.

Além de ter vencido suas seis partidas, a Alemanha levou apenas um gol, de Azerbaijão. E, após novamente marcar sete vezes em um duelo, como no pesadelo brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de 2014, alcançou 27 gols nas Eliminatórias, com o impressionante saldo de 26.

Para o duelo deste sábado, o técnico Joachim Löw levou a campo uma equipe alternativa, ensaiando o time que atuará na Copa das Confederações. Os principais destaques do time são o goleiro Ter Stegen (Barcelona), o zagueiro Mustafi (Arsenal), o volante Emre Can (Liverpool) e o meia Julian Draxler (PSG)

A estrela do jogo deste sábado foi o atacante Sandro Wagner, do Hoffenheim, autor de três gols. Mustafi, Brandt, Draxler e Younes complementaram a goleada, que aproximou ainda mais a Alemanha da Copa do Mundo de 2018. Ainda neste sábado, a Irlanda do Norte superou o Azerbaijão fora de casa, por 1 a 0. A Noruega, por sua vez, empatou em 1 a 1 com República Checa, em Oslo.

Os resultados mantiveram a Alemanha na liderança com 18 pontos, cinco a mais do que a Irlanda do Norte. A República Checa é terceira com nove, Azerbaijão o quarto com sete e a Noruega apenas a quinta, com quatro. San Marino segue sem somar nenhum ponto.

(com Estadão Conteúdo)