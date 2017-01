Vídeo: Wawrinka quase leva adversário a nocaute com uma bolada

O suíço Stan Wawrinka precisou de quase 3h30 para derrotar o eslovaco Martin Klizan, na primeira rodada do Aberto da Austrália, nesta segunda-feira de madrugada, por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/4, 7/5, 4/6 e 6/4. Mas por pouco Wawrinka não nocauteou o adversário com um golpe “baixo”. Na hora de matar um ponto, o suíço soltou o braço e bateu forte na bola, que acertou Klizan numa área muito próxima do que se chama no boxe de “golpe abaixo da cintura”. No momento da bolada, Klizan já havia desistido da jogada, deixando Wawrinka com a quadra livre para confirmar o ponto. A escolha causou a insatisfação dos fãs e Wawrinka atravessou a rede para pedir desculpas.

Além de Wawrinka, Andy Murray, atual líder do ranking mundial, e Roger Federer também venceram: o atual número 1 despachou o ucraniano Illya Marchenko por 3 a 0 e Federer marcou 3 a 1 no austríaco Jurgen Melzer.