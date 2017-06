Vídeo: piloto sofre incrível acidente em prova da Fórmula Vee

A piloto australiana Kathy Lisson, que disputa a Fórmula Vee, sofreu um acidente impressionante no último domingo, em prova realizada em Barbagallo, na Austrália. Seu carro, após colidir com o veículo da frente, chegou a girar no ar duas vezes, antes de voltar a bater no chão. As câmeras instaladas nos veículos registraram o momento do acidente. Lisson escapou sem ferimentos sérios e, segundo a imprensa local, teve apenas um pescoço dolorido e hematomas. “Eu me lembro de pensar, ‘uau, estou no ar’ e então vieram vários choques. Acontece muito rápido”, disse Lisson.