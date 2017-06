VÍDEO: Pânico entre os torcedores da Juventus em Turim

Os torcedores da Juventus que se reuniram na Piazza San Carlo, no coração de Turim, para assistir a final da Liga dos Campeões passaram por uma noite de pânico. Assim que o Real Madrid fez o terceiro gol na vitória de 4 a 1 contra o o time de Turin, um clarão se formou no local e parte dos torcedores começaram a correr.

Ainda n ão está claro o que aconteceu, pelos relatórios preliminares do jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” algumas pessoas que estavam na praça informaram que um rojão foi lançado contra a multidão. Outros que um grupo de torcedores insatisfeitos com o resultado do time simplesmente começou a romper as grades de proteção. Algumas pessoas estavam machucados no esmagamento. As câmeras RAI têm enquadrado um fã estrangeira com uma cabeça sangrenta.