Vídeo: Nadal sofre ‘acidente’ antes de entrar em quadra

O espanhol Rafael Nadal cometeu uma pequena (e dolorida) gafe antes de sua partida pelas oitavas de final de Wimbledon, diante do luxemburguês Gilles Müller, nesta segunda-feira. O atual número 2 do mundo preparava-se para entrar no local de disputas do complexo britânico, quando bateu com a cabeça no batente da porta que separa o interior dos vestiários do corredor que leva para a quadra número 1. A partida está em andamento.

Apesar do deslize, o tenista demonstrou bom humor e deu risadas após o incidente. Assista: