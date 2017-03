Vídeo: Kevin Durant lesiona joelho e fica um mês fora da NBA

Kevin Durant deu um susto nos torcedores do Golden State Warriors durante a partida contra o Washington Wizards. Na noite desta terça-feira, o ala se machucou logo no início do jogo da NBA, quando o pivô Zaza Pachulia caiu em cima de sua perna esquerda. A franquia confirmou a lesão do jogador, que ficará afastado por pelo menos quatro semanas para recuperação.

“Depois de passar por uma ressonância magnética, foi constatado que Durant sofreu um torção de grau 2 no ligamento colateral medial, além de um hematoma na tíbia. Ele permanecerá fora das quadras por tempo indeterminado e será reavaliado em quatro semanas”, afirmou o comunicado dos Warriors. A equipe não sabe se o ala voltará a jogar antes dos playoffs da NBA.

Após a saída de Durant, os Warriors sofreram a derrota para os Wizards, por 112 a 108. A última partida da franquia pela temporada regular da NBA acontecerá no dia 12 de abril, uma quarta-feira, em casa, na Oracle Arena, contra o Los Angeles Lakers. Apesar da ausência do jogador, a equipe não deverá se preocupar, uma vez que já se classificou para os playoffs com 24 partidas de antecedência.

