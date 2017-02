Vídeo: filho de Zidane brilha no sub-15 do Real Madrid

Parece que o DNA de craque de Zinedine Zidane passou para seus quatro filhos. Neste final de semana, o terceiro herdeiro do craque francês, Theo Fernández (assim chamado pelo Real Madrid, clube que defende), de 14 anos, executou uma jogada que chamou a atenção dos fãs pelo mundo.

Jogando pelo Cadete B do Real, o filho do treinador do time principal driblou na lateral de campo, deixando o defensor no chão. Depois, conduziu a bola pelo meio, tabelou com o atacante Pablo Suárez e o deixou livre para marcar. O garoto ingressou nas categorias de base do Real Madrid aos oito anos. Seus três irmãos, Enzo (meio-campista), Luca (goleiro) e Elyaz (meio-campista) também defendem a equipe espanhola. Os dois primeiros, respectivamente de 21 e 18 anos, jogam pelo Real Madrid B. O caçula, de onze, está no grupo Alevín A.