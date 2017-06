Vídeo: corintiano morre em briga de torcidas em Curitiba

Um homem morreu na manhã deste domingo em um confronto entre as torcidas de Coritiba e Corinthians, times que se enfrentariam pelo Campeonato Brasileiro às 11 horas. A confusão aconteceu por volta das 8h30 na frente do portão principal do estádio Major Couto Pereira, em Curitiba. A morte foi confirmada a VEJA pelo delegado Clovis Galvão, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe).

De acordo com a Polícia Civil, o torcedor, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Outros quatro feridos foram atendidos no estádio – um deles com lesões na cabeça – e não correm risco de vida.

Imagens de um vídeo que circula na internet mostram um ônibus da torcida do Corinthians sendo atacado por pedradas. Depois, um corintiano é espancado com pauladas e chutes por torcedores do Coritiba, mesmo já estando caído no chão.