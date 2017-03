Verón está fora de estreia do Estudiantes contra o Botafogo

O Estudiantes confirmou na manhã desta terça-feira que o seu jogador-presidente Juan Sebastian Verón desfalcará o time argentino no duelo desta noite contra o Botafogo, no Engenhão, às 21h (de Brasília), por causa de suspensão aplicada ainda no ano de 2011. Os dois times vão estrear nesta terça na fase de grupos da Copa Libertadores.

Verón sofreu gancho de três jogos por ter sido expulso na partida contra o Arsenal, pela Copa Sul-Americana de 2011. Desde então, o meia não disputou mais jogos em torneios organizados pela Conmebol e até chegou a se aposentar – voltou neste ano, acumulando também a função de presidente do clube argentino. Por isso, a suspensão ainda não havia sido cumprida.

O Estudiantes, contudo, informou nesta terça que a suspensão foi reduzida para apenas um jogo. Segundo o clube, a diminuição da pena foi obtida no ano passado, em reunião com a Conmebol. Assim, Verón poderá jogar na próxima rodada, após desfalcar o time argentino contra o Botafogo nesta terça.

Mesmo se estivesse liberado, o meia de 42 anos não seria titular nesta noite. Ele decidiu retornar aos gramados no fim de 2016, após fazer o desafio de que vestiria a camisa do clube nesta temporada se os torcedores adquirissem ao menos 65% dos carnês de ingressos colocados à venda. Com a meta alcançada, o meia está cumprindo o acordo.

A baixa de Verón por causa da punição sofrida em 2011 foi anunciada somente nesta terça, depois que Conmebol notificou o Estudiantes sobre a antiga pena. O meia e presidente do clube veio com o time para o Rio de Janeiro e até treinou no CT do Flamengo na segunda, em preparação para o jogo que pretendia disputar nesta terça.

(com Estadão Conteúdo)