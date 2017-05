Veja como ficariam as oitavas da Libertadores pela regra antiga

A primeira fase da Copa Libertadores terminou na noite desta quinta-feira, com seis equipes brasileiras classificadas e o Atlético-MG como o time de melhor campanha. De acordo com o novo regulamento, os confrontos das oitavas de final só serão definidos em sorteio, em 14 de junho, na sede da Conmebol, em Assunção. Até o ano passado, porém, os confrontos de mata-mata eram definidos pela classificação da primeira fase – o 1º colocado geral enfrentava o 16º, o 2º enfrentava o 15º e assim sucessivamente. Caso o formato antigo fosse mantido, os Atléticos mineiros e paranaense enfrentariam clubes tradicionalíssimos nas oitavas.

O time de Belo Horizonte, que terminou a primeira fase com 13 pontos (à frente de Lanús, Grêmio, River Plate e Palmeiras pelo saldo de gols), enfrentaria o tricampeão Nacional, do Uruguai, que somou 8 pontos. Já o Atlético-PR, segundo colocado do Grupo 4 com 10 pontos, enfrentaria o também tricampeão River Plate, da Argentina. Os jogos envolvendo os outros brasileiros seriam: Grêmio x The Strongest, Palmeiras x Barcelona de Guayaquil, Santos x Emelec e Botafogo x Guaraní, do Paraguai.

Se o chaveamento do ano passado também fosse mantido, poderia haver dois confrontos nacionais nas quartas de final: Palmeiras x Atlético-PR e Grêmio x Santos. Se avançassem em todas as fases, Palmeiras e Santos se encontrariam apenas na final.

Enquanto o dia 14 de junho não chega, confira como ficaria a Libertadores 2017 pelo formato antigo:

Oitavas de final

Jogo 1: Atlético Mineiro x Nacional (Uruguai)

Jogo 2: Lanús (Argentina) x Jorge Wilstermann (Bolívia)

Jogo 3: Grêmio x The Strongest (Bolívia)

Jogo 4: River Plate (Argentina) x Atlético Paranaense

Jogo 5: Palmeiras x Barcelona (Equador)

Jogo 6: Santos x Emelec (Emelec)

Jogo 7: Botafogo x Guaraní (Paraguai)

Jogo 8: San Lorenzo (Argentina) x Godoy Cruz (Argentina)

Quartas de final

Jogo A: Vencedor 1 x Vencedor 8

Jogo B: Vencedor 4 x Vencedor 5

Jogo C: Vencedor 7 x Vencedor 2

Jogo D: Vencedor 3 x Vencedor 6

Semifinais

Vencedor A x Vencedor B

Vencedor C x Vencedor D