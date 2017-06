Vasco vence o Sport no Rio e se reabilita no Brasileirão

O Vasco da Gama se recuperou da goleada sofrida na última rodada e afastou a má fase na noite deste sábado. Jogando novamente em São Januário, o clube carioca venceu o Sport por 2 a 1 em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o atacante Luis Fabiano foi o destaque vascaíno ao marcar um bonito gol de cabeça.

O resultado deixou o Vasco na oitava colocação com nove pontos, dois a mais do que o Sport, que caiu para 13º. As duas equipes voltam a atuar na próxima quarta-feira pelo Brasileirão: o time do técnico Vanderlei Luxemburgo recebe o São Paulo em Recife, enquanto o clube carioca visita a Chapecoense na Arena Condá.

O jogo deste sábado foi bastante ruim na primeira etapa, com poucas chances criadas por ambas as equipes. No complemento, o Vasco se soltou e, aos 17 minutos, marcou em boa jogada de Luis Fabiano. Depois de carregar pelo meio, o atacante abriu para o jovem Mateus Vital, que driblou o marcador e cruzou para o veterano atacante cabecear com perfeição. Luis Fabiano já havia marcado duas vezes na derrota por 5 a 2 para o Corinthians e foi bastante celebrado pela torcida.

O Vasco ampliou aos 45 minutos, quando Gilberto cruzou rasteiro e Douglas só escorou para as redes. Ainda houve tempo para o atacante André, de pênalti, descontar aos 48 minutos. O árbitro encerrou o jogo logo após o gol e o time carioca festejou a sua reabilitação.

(com Estadão Conteúdo)