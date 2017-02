“Valeu, Drogba”: Corinthians vira piada na web

A “novela” sobre a negociação entre o Corinthians e o atacante Didier Drogba terminou na noite desta terça-feira. A equipe paulista publicou uma nota oficial explicando que havia desistido de contratar o craque marfinense e o agradeceu por conversar com o presidente Roberto de Andrade.

Porém, o comunicado virou piada nas redes sociais. A frase inicial “Valeu, Drogba” e a publicação de agradecimento do próprio jogador no Twitter renderam diversas brincadeiras de outros torcedores e admiradores do esporte. Até o Íbis, intitulado “pior time do mundo”, ironizou o fracasso corintiano, agradecendo ao argentino Lionel Messi por “conversar” com a diretoria do clube pernambucano.

“Tiveram muitos rumores que me ligavam a uma possível transferência para o Corinthians, mas foi importante para mim conversar hoje (terça-feira) com Roberto de Andrade, o presidente do clube.

Expliquei para ele que apesar de estar muito honrado com seu interesse em que eu me juntasse ao clube, não é o momento certo para mim neste momento.

Gostaria de agradecer ao time e a todos os corintianos que me enviaram mensagens. Desejo a todos muito sucesso nesta temporada”, disse Drogba em nota, concluindo com um ‘Valeu, Corinthians’.

Confira algumas das piadas nas redes sociais após a recusa de Drogba:

Quando vc achar que esta passando vergonha LEMBRE-SE QUE TINHA LOJA OFICIAL do CÚrintia vendendo camisa DROGBApic.twitter.com/ys0bJnsW64 — Dio5_Raca (@luis_artilheiro) January 31, 2017

Valeu, Messi!

Agradecemos ao argentino pelas conversas nas últimas semanas. Fazemos aqui um convite p/Messi assistir um jogo nosso em 2017. — Íbis Sport Club (@ibismania) January 31, 2017

– Tô afim de você

– Awn te acho muito legal mas só te vejo como amigo

– Valeu, Drogba — SÃO PAULINO17 (@Loki_633) January 31, 2017

hoje a entrevista é com drogba novo atacante do corinthians pic.twitter.com/7V01fLlMkM — marcos vinicius ૐ (@viniibandeira) February 1, 2017

– Alô Drogba, tem como ganhar 2 mundial com 1 libertadores?

– NÃO

– Valeu Drogba pic.twitter.com/HKrRvZh1so — Clube da Fé 🇾🇪 (@oClubedaFe3) February 1, 2017