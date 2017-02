Usain Bolt: ‘Posso jogar futebol no nível de Rooney’

Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, se diz bom de bola e ainda não desistiu do sonho de se aventurar no futebol profissional. O velocista jamaicano de 30 anos, que nesta terça-feira venceu o prêmio Laureus, conhecido como o “Oscar do Esporte”, passará por um período de testes no poderoso Borussia Dortmund, da Alemanha, e tem um jogador inglês como referência: Wayne Rooney, ídolo de seu clube do coração, o Manchester United.

“Eu vou ter a oportunidade de treinar com o Dortmund. Eu só quero ver se consigo ser bom, porque eu jogo futebol com os meus amigos todo tempo e penso que estou a um bom nível. Por isso, se eu treinar e trabalhar, eu acho que posso ser muito bom. Eu não vou dizer que serei o melhor futebolista do mundo, mas talvez do nível de Wayne Rooney, sabe?”, brincou o jamaicano, durante o prêmio Laureus, em Mônaco.

Recentemente, o oito vezes campeão olímpico aceitou uma proposta para realizar um período de testes no Borussia Dortmund. Bolt poderia ser, obviamente, uma importante opção de velocidade para o ataque de um clube. Para se ter ideia, o galês Gareth Bale, do Real Madrid, foi nomeado o jogador mais rápido do mundo com pico de velocidade de 39,3 km/h. Bolt já atingiu a velocidade de 45 km/h em competição.

Bolt anunciou que se aposentará oficialmente do atletismo depois do Mundial de Londres, que acontece entre 5 e 13 de agosto de 2017. Abaixo, imagens que comprovam o gosto de Usain Bolt pelo futebol:

The Legendary Pele #Rio2016 #Pele #Hublot A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Apr 19, 2016 at 1:44pm PDT

No caption needed @davidbeckham A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Sep 25, 2016 at 10:51pm PDT

Honoured to meet the living legend himself @gianluigibuffon #FootballLegend A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Sep 20, 2016 at 4:40am PDT

Mad skills..Brazilians seems to eat, sleep and run football A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Mar 29, 2013 at 9:11am PDT