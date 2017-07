Usain Bolt disputará duas provas no Mundial de Londres

O jamaicano Usain Bolt afirmou nesta quarta-feira que disputará os 100m rasos e o revezamento 4x100m na próxima edição do Campeonato Mundial de Atletismo, que acontecerá em agosto, em Londres, antes de se aposentar. O velocista comunicou a decisão na entrevista coletiva realizada antes da etapa de Mônaco da Liga Diamante.

“Meu objetivo é ser campeão em Londres. Quero me aposentar de forma vencedora, sempre busco ganhar. No momento em que você duvida disso, perde todas as suas chances”, garantiu Bolt, que não competirá na prova dos 200m rasos do torneio. O atleta é dono de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos – anteriormente eram nove, até que o doping do companheiro de revezamento Nesta Carter foi revelado e a medalha, conquistada em Pequim 2008, retirada.

Dono de 11 medalhas de ouro em competições mundiais, quatro delas somente nos 200m, o jamaicano revelou ainda os motivos para a sua aposentadoria, confirmada para o final deste ano. “Levei o atletismo a um novo nível de diversão e de entretenimento, porém sinto que este é o momento de parar. Já alcancei todos os meus objetivos como atleta”, afirmou o atleta de 30 anos.

(Com EFE)