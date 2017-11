UFC: Werdum briga com Covington, desafeto de brasileiros

Essa é a LIVE que o Colby Covington fez durante a confusão com o brasileiro Fabricio Werdum. Como o americano usou palavras homofóbicas para ofender o peso-pesado, logo depois ele deletou a transmissão que fez. Será que o americano vai receber a mesma punição que o Werdum recebeu no caso com o Tony Ferguson? 🇺🇸 Live by Colby Covington during his altercation with Fabricio Werdum. The welterweight fighter deleted the video probably because of the anti-gay slur he called Werdum. What should happen to both fighters? #werdum #colbycovington #mma #cageofbones #UFC #UFCFightNight121 #ufcsydney #maxholloway #criscyborg #josealdo #michaelbisping #gsp #ufcfightnight #ufc217 #ufcbrasil #mma #muaythai #boxing #submission #bjj #jiujitsu #instafight #instagood #wrestling #grappling #ufc218 #ufc #conormcgregor #andersonsilva #ko #bellator (Tradução: Cage of Bones) Texto e vídeo retirados de @cageofbones

