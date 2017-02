UFC oficializa retorno de José Aldo, o ex-aposentado

A aposentadoria não passou de um devaneio e José Aldo já tem data marcada para retornar ao octógono. O lutador brasileiro de 30 anos, que recuperou o título peso-pena depois que o irlandês Conor McGregor abriu mão do cinturão, enfrentará o americano Max Holloway no UFC 212, no Rio de Janeiro, informou nesta segunda-feira a organização. O ginásio onde ocorrerá a luta ainda não foi definido.

Em uma decisão corajosa, Aldo chegou a anunciar aposentadoria, em setembro do ano passado, revoltado com a decisão do UFC de não lhe conceder uma revanche contra McGregor. O brasileiro, no entanto, se reuniu com o chefão Dana White e teve de “repensar” a situação, pois mantém contrato com o UFC e teria de pagar sua rescisão do próprio bolso. José Aldo evitou entrevistas desde então e a desistência da aposentadoria se deu sem alarde.

No Rio, onde já defendeu seu cinturão em três oportunidades, José Aldo fará uma disputa de título unificado, já que Holloway é o atual campeão interino – quando McGregor “travava” a categoria dos penas, o americano venceu Anthony Pettis no UFC 204. José Aldo não luta desde julho do ano passado, quando venceu Frankie Edgar por decisão unânime da arbitragem, em Las Vegas. O duelo entre Aldo e Holloway é o único do UFC 212 confirmado pelo UFC até o momento.