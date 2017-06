UFC: Dana White crê em aposentadoria de Ronda

Dana White, voltou a falar sobre o futuro de Ronda Rousey. Para o chefe do UFC, a ex-rainha do MMA não voltará mais aos octógonos. “As pessoas me perguntam se penso que Ronda irá voltar, e eu respondo que não, acredito que ela irá se aposentar. Ela não se aposentou, mas a minha opinião é que irá se aposentar”, disse Dana, em entrevista ao portal MMA Junkie nesta quinta-feira.

Dana White também acredita que o americano Nick Diaz não deva voltar ao octógono. “Também não acho que Diaz lutará novamente, acho que ele não tem mais vontade.”

Ronda, medalhista olímpica e ex-campeã na categoria peso-galo lutou pela última vez em dezembro do ano passado, quando foi atropelada pela brasileira Amanda Nunes, enquanto o meio-médio Diaz está fora da modalidade desde janeiro de 2015.

Nesta sexta-feira, Diaz recebeu mais uma punição após violar normas antidoping da Agência Antidoping dos EUA. Por não revelar sua localização para realizar exames por mais de três vezes no último ano, ele novamente foi considerado pego por uso de substâncias proibidas e está suspenso temporariamente. O lutador foi flagrado por uso de maconha diversas vezes, sendo a última depois da luta contra o brasileiro Anderson Silva, há cerca de 18 meses.