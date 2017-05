UFC: Cigano perde por nocaute, em disputa por cinturão

Sediado em Dallas, nos Estados Unidos, o UFC 211 marcou a derrota do brasileiro Junior Cigano. A luta foi transmitida durante a madrugada de hoje (14), no Brasil. Cigano tentava reconquistar o cinturão dos pesos pesados, defendido com sucesso pelo americano Stipe Miocic. A luta foi dominada por Miocic e durou pouco — Cigano foi nocauteado aos 2 minutos e 22 segundos do primeiro round.

Cigano e Miocic se enfrentaram em 2014, quando o brasileiro ganhou na contagem de pontos, por decisão dos juízes. A derrota de agora aumenta os rumores de uma eventual aposentadoria de Cigano. Abalado, ele saiu do octógono e não concedeu entrevistas.

A brasileira Jessica Bate-Estaca também perdeu a chance de conquistar o cinturão do peso-palha feminino. A luta durou os três rounds, mas a polonesa Joanna Jedrzejczyk foi apontada como vencedora pelos juízes.