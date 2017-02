UFC 208: nova chance para Anderson Silva

O UFC desembarca neste sábado no Brooklyn, em Nova York, para mais um badalado evento: o UFC 208, que começa às 21h30, terá como luta principal uma nova disputa de cinturão, entre a americana Holly Holm e a holandesa Germaine De Randamie, valendo o título peso-pena feminino. Entre os brasileiros, destaque para a nova nova chance de Anderson Silva, que enfrentará o americano Derek Brunson e tentará provar que segue lutando em alto nível, aos 41 anos. O card preliminar começa às 21h30 e as últimas lutas serão transmitidas, com 30 minutos de atraso, pela Rede Globo.

Anderson não luta desde julho passado, quando perdeu para o americano Daniel Cormier, e não vence uma luta desde 2012 – superou Nick Diaz em 2015, mas ambos foram flagrados em exames antidoping e a luta terminou sem resultado. O brasileiro também foi superior ao britânico Michael Bisping, em 2016, mas perdeu por decisão bastante controversa da arbitragem em Londres. Bisping é hoje o campeão dos médios, enquanto Anderson, que reinou na categoria entre 2006 e 2012, é apenas o sétimo.

O veterano brasileiro, que lutará pela primeira vez em Nova York e fará a segunda luta mais importante da noite, recentemente disse que gostaria de enfrentar Conor McGregor em uma luta de peso casado, mas não descarta a chance de retomar o cinturão e, para isso, precisa obrigatoriamente vencer Brunson, um lutador de 33 anos, sem grandes resultados na carreira.

Brasileiros – O capixaba Ronaldo Jacaré, terceiro colocado do ranking peso-médio, está há anos na fila por uma disputa de cinturão e terá um desafio importante neste sábado diante do americano Tim Boestch, 13º do ranking. Se vencer, o brasileiro de 37 anos se credenciará de vez pelo cinturão dos médios. Se perder, pode jamais receber a chance. Jacaré vem de uma vitória arrasadora sobre Vitor Belfort no UFC 198. Antes, perdeu para o cubano Yoel Romero, segundo do ranking, por decisão muito contestável da arbitragem.

Glover Teixeira buscará se reabilitar no UFC. O lutador mineiro de 37 anos vem de derrota para Anthony Johnson, mas segue como terceiro do ranking. Neste sábado, ele enfrentará Jared Cannonier, o 15º entre os meio-pesados. Dois brasileiros lutam no card preliminar: Wilson Reis, diante do japonês Ulka Sasaki, e Roan Carneiro, contra o americano Ryan LaFlare.

UFC 208 – 11 de fevereiro, em Nova York

Card principal

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

Card preliminar

Peso-meio-médio: Randy Brown x Belal Muhammad

Peso-mosca: Wilson Reis x Ulka Sasaki

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcin Tybura x Justin Willis

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Carneiro

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover