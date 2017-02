UFC 208: finalmente Anderson Silva vence novamente

Depois de ficar sem vencer desde 2012, Anderson Silva finalmente venceu na madrugada deste domingo, por decisão unânime dos juízes, o americano Derek Brunson, de 33 anos. O brasileiro de 41 anos conseguiu controlar bem o combate e assim garantiu a vitória depois de uma série de percalços nos últimos anos. Anderson não lutava desde julho passado, quando perdeu para o americano Daniel Cormier, e não vence uma luta desde 2012 – superou Nick Diaz em 2015, mas ambos foram flagrados em exames antidoping e a luta terminou sem resultado. O brasileiro também foi superior ao britânico Michael Bisping, em 2016, mas perdeu por decisão bastante controversa da arbitragem em Londres. Bisping é hoje o campeão dos médios, enquanto Anderson, que reinou na categoria entre 2006 e 2012, é apenas o sétimo.

Nesta madrugada, Anderson começou bem, mostrou até boa velocidade e distribuiu golpes de todos os tipos: deu chutes, socos, fintas, ameaçou chutar e socou e vice-versa, mostrou todo arsenal de golpes que tem. E claro sempre se esquivou bem. Brunson em nenhum momento se arriscou muito e tentou na maior parte do tempo levar Anderson par a luta no chão, mas não conseguiu levar vantagem. No decorrer da luta, o brasileiro conseguiu sempre ficar em vantagem, foi mais agressivo e isso garantiu sua vitória.

Os resultados da noite de lutas:

Ronaldo Jacaré venceu Tim Boestch (finalização)

Glover Teixeira venceu Jared Cannonier (decisão unânime dos juizes)

Dustin Poirier venceu Jim Miller (decisão dos juízes)

Belal Muhammad venceu Randy Brown (decisão unânime dos juizes)

Wilson Reis venceu Ulka Sasaki (decisão unânime dos juizes)

Islam Makhachev venceu Nik Lentz (decisão unânime dos juizes)

Rick Glenn venceu Phillipe Nover

Ryan LaFlare venceu o brasileiro Roan Carneiro (decisão unânime dos juízes)