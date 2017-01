Triste retrato do Maracanã – resultado de descaso com o esporte

1. Estádio do Maracanã sofre com abandono após Jogos Rio 2016 zoom_out_map 1 /12 Estádio do Maracanã: abandono após a Rio-2016 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

7. Movimentação de turistas na estatua do Belinni unico ponto de visitação do local zoom_out_map 7 /12 Movimentação de turistas em frente da estátua de Bellini, único ponto de "visitação" do local (Daniel Ramalho/VEJA.com)

Um dia depois de serem divulgados o abandono e saques no Maracanã, pouca coisa mudou. O dia amanheceu com alguns seguranças no entorno do estádio, mas não havia como esconder o estado de degradação das instalações. Alguns turistas se aglomeravam no único ponto possível de “visitação’, em frente da estátua de Bellini, capitão da seleção campeã na Copa de 1958. Sem iluminação, foram roubados do Maracanã dois bustos – do jornalista Mário Filho, que dá nome ao estádio, e do ex-prefeito do Rio Mendes de Morais -, dois aparelhos de televisão, e acessórios de dentro do complexo, além da depredação de vários itens.

