Treinador da NFL se demite após vídeo com cocaína

Chris Foerster, um dos treinadores do Miami Dolphins, franquia da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, pediu demissão nesta segunda-feira após ter um vídeo usando cocaína divulgado nas redes sociais no último domingo.

“Estou deixando minha posição no Miami Dolphins e assumo total responsabilidade pelos meus atos. Quero pedir desculpas à organização e meu foco principal é buscar a ajuda que preciso, com apoio da minha família e médicos”, disse Foerster, em comunicado oficial.

No mesmo texto, a franquia demonstrou apoio a seu treinador de ataque mesmo após o incidente. “Ficamos cientes do vídeo no final da noite de domingo e não toleramos esse tipo de comportamento. Conversamos com Chris pela manhã e ele se demitiu imediatamente. Apesar de ter saído da equipe, nós trabalharemos para lhe dar o apoio que precisa neste período”.

Foerster, que é assistente na NFL desde 1992, trabalhava no Dolphins desde o início da temporada de 2016, quando assumiu o posto de treinador de ataque do time, cujo treinador principal é Adam Gase.