Trajano celebra descanso após ‘pé na bunda traiçoeiro da ESPN’

O jornalista José Trajano não digeriu bem sua demissão da ESPN Brasil, canal a cabo que ajudou a criar e no qual trabalhou por mais de 20 anos até setembro de 2016. Mas apesar de ter considerado sua saída um “pé na bunda traiçoeiro”, Trajano celebrou neste domingo a chegada de 2017, sossegado, na praia. O jornalista de 69 anos aproveitou para divulgar seu novo projeto, Ultrajano, um canal de vídeos no Youtube – não sem alfinetar a antiga empregadora, claro.

”Férias merecidas depois de um ano muito intenso, muito ruim e desagradável para todos nós. Depois de um pé na bunda traiçoeiro da ESPN, comecei uma nova vida aqui no canal Ultrajano. Por isso queria agradecer a todos vocês que têm comparecido à nossa página no Facebook, no Youtube e no Twitter”, afirmou Trajano, de boné e sem camisa, nas areias da praia de Barra do Sahy, litoral norte de São Paulo.