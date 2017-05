Totti se despede da Roma com festa emocionante no Olímpico

Não poderia ter sido mais emocionante a despedida do ídolo Francesco Totti da Roma. Aos 40 anos, o jogador entrou aos 8 minutos do segundo tempo da partida contra o Genoa, pela última rodada do Campeonato Italiano, e ajudou o time a vencer o adversário por 3 a 2 e garantir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

A camisa da Roma foi confeccionada especialmente para a ocasião. O uniforme tinha um detalhe na manga para homenagear o ídolo: um número dez com a imagem de Totti. E a torcida romanista foi ao delírio quando o atacante entrou no lugar de Salah, já com a braçadeira de capitão.

Depois do jogo, uma enorme camisa dez com o nome de Totti foi aberta no centro do campo do Estádio Olímpico, enquanto todos os jogadores da Roma vestiram camisas ostentando o nome do ídolo. Nas placas de publicidade à beira do gramado, foi exibida a mensagem “Obrigado, capitão”.

Totti, por sua vez, caminhou em volta do campo carregando nos braços a filha Isabel, com os seus outros dois filhos e a esposa, Ilary Blasi, o acompanhando. Em certo momento, o astro parou e se apoiou em uma placa de publicidade, apenas olhando para as arquibancadas. Em seguida, emocionado, chorou nos ombros de Ilary.

Totti chegou ainda garoto à Roma, pela qual estreou em 1993. Foram 25 temporadas pelo clube, com 785 jogos e 307 gols. Ele ganhou um Campeonato Italiano e duas Copas da Itália.

A Roma terminou o Italiano como vice-campeã, com 87 pontos (quatro atrás da Juventus, hexacampeã nacional). Já o Napoli finalizou a competição em terceiro lugar, com 86 pontos, e vai para a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

(Com Estadão Conteúdo)