Tóquio-2020 pede doações para produzir medalhas recicladas

A organização da Olimpíada de Tóquio-2020 pediu a colaboração do público japonês para produzir as medalhas dos próximos Jogos. Os desejados itens de ouro, prata e bronze serão produzidas com metal reciclado de celulares e outros produtos eletrônicos doados por “pessoas que desejam se sentir diretamente envolvidas com o evento”, anunciou o comitê local nesta quarta-feira.

Os organizadores esperam coletar até oito toneladas de metal, sendo 40 quilos de ouro, 2.920 quilos de prata e 2.994 quilos de bronze, de celulares desatualizados e eletrodomésticos pequenos. A iniciativa resultará em duas toneladas de material reciclável, o suficiente para fabricar todas as 5.000 medalhas olímpicas e paralímpicas.

A medida é parte de um esforço para promover a sustentabilidade e poupar gastos, já que o orçamento do evento recebeu pesadas críticas nos últimos anos – chegou a 26,5 bilhões de dólares em certo momento e, no fim do ano passado, foi reduzido para 16,8 bilhões de dólares (cerca de 52 bilhões de reais pela cotação atual).

“Existe um limite e tanto nos recursos de nossa terra, e por isso reciclar estas coisas e lhes dar um novo uso irá fazer todos nós pensarmos sobre o meio ambiente”, disse o diretor esportivo da Tóquio 2020, Koji Murofushi, em coletiva de imprensa. “Ter um projeto que permite a todo o povo do Japão participar da criação de medalhas que serão penduradas nos pescoços dos atletas é muito bom”, acrescentou Murofushi, que foi campeão do lançamento de martelo dos Jogos de Atenas-2004.

A partir de abril, caixas de coleta serão instaladas em escritórios locais e nas lojas da empresa de telecomunicações NTT DoCoMo Inc, que irá fazer uma parceria com a empresa ambiental Centro de Saneamento Ambiental do Japão no projeto. As medalhas dos Jogos Rio 2016 também foram feitas com material reciclado, como restos de espelhos e chapas de raio-x.

Retrospectiva: As melhores imagens das Olimpíadas 2016 1. Relembre as Olimpíadas do Rio através das imagens mais marcantes selecionadas por VEJA zoom_out_map 1 /51 As imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (/VEJA)

2. O jamaicano Usain Bolt durante a semifinal dos 100m rasos, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 2 /51 O jamaicano Usain Bolt durante a semifinal dos 100m rasos, nas Olimpíadas Rio 2016 (Kai Pfaffenbach/Reuters) O jamaicano Usain Bolt durante a semifinal dos 100m rasos, nas Olimpíadas Rio 2016

3. Atletismo 200m rasos - Usain Bolt zoom_out_map 3 /51 O jamaicano Usain Bolt conquista o tri olímpico nos 200m rasos nos jogos olímpicos Rio-2016 (Damien Meyer/AFP)

4. Thiago Braz da Silva durante a prova de salto com vara, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 4 /51 Thiago Braz da Silva durante a prova de salto com vara, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Fabrice Coffrini/AFP) Thiago Braz da Silva durante a prova de salto com vara, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

5. Sergio Gonzalez, de Cuba, pula para pegar a bola na partida contra a Rússia, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 5 /51 Sergio Gonzalez, de Cuba, pula para pegar a bola na partida contra a Rússia, nas Olimpíadas Rio 2016 (Adrees Latif/Reuters) Sergio Gonzalez, de Cuba, pula para pegar a bola na partida contra a Rússia, nas Olimpíadas Rio 2016

6. Em Imagens: Rio 2016 - Rugby masculino zoom_out_map 6 /51 O brasileiro André Nascimento tenta marcar Kisi Keomaka Unufe dos Estados Unidos na disputa do Rugby (Phill Noble/Reuters)

7. Rio-2016: Saltos ornamentais zoom_out_map 7 /51 As brasileiras Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, durante a final dos saltos ornamentais no Centro Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ) - 09/08/2016 (Pilar Olivares/Reuters) As brasileiras Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, durante a final dos saltos ornamentais no Centro Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ) - 09/08/2016

8. Danielle Page, da Sérvia, durante a semifinal de basquete feminino contra a Espanha, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 8 /51 Danielle Page, da Sérvia, durante a semifinal de basquete feminino contra a Espanha, nas Olimpíadas Rio 2016 (Jim Young/AFP) Danielle Page, da Sérvia, durante a semifinal de basquete feminino contra a Espanha, nas Olimpíadas Rio 2016

9. Rio-2016: Triatlo feminino (iPad) zoom_out_map 9 /51 Competidoras participam do triatlo no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ) - 20/08/2016 (Antonio Milena/VEJA/NOPP) Competidoras participam do triatlo no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ) - 20/08/2016

10. Felipe-wu-tiro-Ivan-08 zoom_out_map 10 /51 O brasileiro Felipe Wu compete nos 10m tiro com pistola, no Rio (Ivan Pacheco/VEJA.com)

11. A ginasta Flávia Saraiva durante a final na trave, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 11 /51 A ginasta Flávia Saraiva durante a final na trave, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Paulo Vitale/VEJA) A ginasta Flávia Saraiva durante a final na trave, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

12. Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 12 /51 A judoca brasileira, Rafaela Silva dá um golpe na alemã Miryam Roper, na primeira fase eliminatória das Olimpíadas Rio 2016 (Danilo Verpa/Folha S.Paulo/NOPP) A judoca brasileira, Rafaela Silva dá um golpe na alemã Miryam Roper, na primeira fase eliminatória das Olimpíadas Rio 2016

zoom_out_map 13 /51 Mayra Aguiar vence cubana e é bronze na Rio-2016 - 11/08/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

14. Time brasileiro se prepara para realizar um salto, na final do nado sincronizado, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 14 /51 Time brasileiro se prepara para realizar um salto, na final do nado sincronizado, nas Olimpíadas Rio 2016 (Stefan Wermuth/Reuters) Time brasileiro se prepara para realizar um salto, na final do nado sincronizado, nas Olimpíadas Rio 2016

15. Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 15 /51 A canadense Colleen Loach, durante prova de hipismo, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Adrees Latif/Reuters) A canadense Colleen Loach, durante prova de hipismo, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

16. Rio-2016 - Atletismo: Salto com barreiras (iPad) zoom_out_map 16 /51 Atletas durante a prova de salto com barreiras feminina, no Estádio Olímpico - 13/08/2016 (Alexander Hassenstein/Getty Images) Atletas durante a prova de salto com barreiras feminina, no Estádio Olímpico - 13/08/2016

17. Rio-2016: Taekwondo - Maicon Siqueira (iPad) zoom_out_map 17 /51 O brasileiro Maicon Siqueira comemora após vencer o britânico Mahama Cho, conquistando a medalha de bronze na categoria acima de 80kg do taekwondo, na Arena Carioca 3 - 20/08/2016 (Ed Jones/AFP)

zoom_out_map 18 /51 Poliana Okimoto conquista o bronze na maratona aquática da Olimpíada do Rio de Janeiro (Ivan Pacheco/VEJA.com)

19. Rio-2016 - Golfe masculino zoom_out_map 19 /51 Coreano Wang Jeung-Hun compete na prova de golfe masculino pela Rio-2016 - 13/08/2016 (Andrew Boyers/Reuters)

20. Rio-2016 - Quartas de final, Brasil e Austrália zoom_out_map 20 /51 Bárbara comemora vitória contra Austrália nas quartas de final - 12/08/2016 (Eugenio Savio/AP)

21. Atletas da marcha atlética durante a prova dos 20km masculino, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 21 /51 Atletas da marcha atlética durante a prova dos 20km masculino, nas Olimpíadas Rio 2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

22. Rio-2016: Canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conquista a medalha de prata na canoagem zoom_out_map 22 /51 Canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conquista a medalha de prata na canoagem - 16/08/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com) Canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conquista a medalha de prata na canoagem - 16/08/2016

23. Michael Phelps durante a prova de 200m nado medley, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 23 /51 Michael Phelps durante a prova de 200m nado medley, nas Olimpíadas Rio 2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com) Michael Phelps durante a prova de 200m nado medley, nas Olimpíadas Rio 2016

24. O nadador Michael Phelps supera favoritos nos 200m nado borboleta e garante sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a 20ª de sua carreira zoom_out_map 24 /51 O nadador Michael Phelps supera favoritos nos 200m nado borboleta e garante sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a 20ª de sua carreira (David Ramos/Getty Images)

25. Rio-2016 - Polo aquático feminino zoom_out_map 25 /51 Brasil e Austrália disputam partida qualificatória no Estádio Aquático Olímpico, no Rio de Janeiro (Adam Pretty/Getty Images)

26. Rio-2016: Pedido de casamento no rugby feminino zoom_out_map 26 /51 A voluntária Marjorie Enya (dir), beija a jogadora de rugby Isadora Cerullo, após proposta de casamento, na partida entre Austrália e Nova Zelândia, em Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ) - 08/08/2016 (Alexander Hassenstein/Getty Images) A voluntária Marjorie Enya (dir), beija a jogadora de rugby Isadora Cerullo, após proposta de casamento, na partida entre Austrália e Nova Zelândia, em Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ) - 08/08/2016

27. O lutador Iakobi Kajaia, da Geórgia, fica embaixo do ucraniano Aleksander Chernetski, durante a final da luta greco-romana nas Olimpíada Rio 2016 zoom_out_map 27 /51 O lutador Iakobi Kajaia, da Geórgia, fica embaixo do ucraniano Aleksander Chernetski, durante a final da luta greco-romana nas Olimpíada Rio 2016 (Toru Hanai/Reuters) O lutador Iakobi Kajaia, da Geórgia, fica embaixo do ucraniano Aleksander Chernetski, durante a final da luta greco-romana nas Olimpíada Rio 2016

28. O brasileiro Thiago Braz e o francês Renaud Lavillenie durante a premiação da medalha, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 28 /51 O brasileiro Thiago Braz e o francês Renaud Lavillenie durante a premiação da medalha, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Johannes Eisele/AFP) O brasileiro Thiago Braz e o francês Renaud Lavillenie durante a premiação da medalha, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

29. Rio-2016 - Final de hipismo por equipes zoom_out_map 29 /51 Brasileiro Pedro Veniss disputa pela final da prova de hipismo no Rio de Janeiro - 17/08/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

30. Jhon Murillo, da Colômbia, durante a final de salto triplo na Rio 2016 zoom_out_map 30 /51 Jhon Murillo, da Colômbia, durante a final de salto triplo na Rio 2016 (Adrian Dennis/AFP) Jhon Murillo, da Colômbia, durante a final de salto triplo na Rio 2016

31. Final vôlei masculino: Brasil x Itália zoom_out_map 31 /51 O líbero Serginho se emociona após conquista da medalha de ouro seleção masculina de vôlei na Rio-2016 (Antonio Milena/VEJA/NOPP)

32. O ginasta Arthur Nory durante apresentação no solo, na final do individual geral masculino, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 32 /51 O ginasta Arthur Nory durante apresentação no solo, na final do individual geral masculino, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com) O ginasta Arthur Nory durante apresentação no solo, na final do individual geral masculino, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

33. O brasileiro Robson Conceição (azul), vence Lázaro Álvarez e vai para a final do boxe zoom_out_map 33 /51 O brasileiro Robson Conceição (azul), vence Lázaro Álvarez e vai para a final do boxe, em luta realizada no Pavilhão 6 do Riocentro - 14/08/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com) O brasileiro Robson Conceição (azul), vence Lázaro Álvarez e vai para a final do boxe, em luta realizada no Pavilhão 6 do Riocentro - 14/08/2016

34. Em imagens: Rio-2016: Levantamento de peso zoom_out_map 34 /51 A porto-riquenha Lely Burgos, durante as finais de levantamento de peso feminino, categoria 53 kg, no Pavilhão 2 do Riocentro - 07/08/2016 (Stoyan Nenov/Reuters) A porto-riquenha Lely Burgos, durante as finais de levantamento de peso feminino, categoria 53 kg, no Pavilhão 2 do Riocentro - 07/08/2016

35. Em imagens: Rio-2016: Tênis de Mesa zoom_out_map 35 /51 Segun Toriola da Nigéria durante disputa no tênis de mesa contra o japonês Koki Niwa (Mike Ehrmann/Getty Images)

36. Ginástica artística na Rio-2016 zoom_out_map 36 /51 Ginastas se apresentam na trave de equilíbrio durante etapa classificatória da ginástica artística feminina, disputada na Arena Olímpica da Barra (Paulo Vitale/VEJA.com)

37. Em imagens: Rio-2016: Handebol zoom_out_map 37 /51 Nikola Karabatic da França é marcado de perto pela defesa tunisiana na disputa do handebol masculino na Arena do Futuro (Kai Pfaffenbach/Reuters)

38. Rio-2016: Vôlei de praia feminino - Egito x Alemanha zoom_out_map 38 /51 A egípcia Doaa Elghobashy e a alemã Kira Walkenhorst, durante partida do vôlei de praia feminino, no Rio de Janeiro (RJ) - 07/08/2016 (Lucy Nicholson/Reuters) A egípcia Doaa Elghobashy e a alemã Kira Walkenhorst, durante partida do vôlei de praia feminino, no Rio de Janeiro (RJ) - 07/08/2016

39. Jogadores do Brasil comemoram gol sobre a Dinamarca, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 39 /51 Jogadores do Brasil comemoram gol sobre a Dinamarca, nas Olimpíadas Rio 2016 (Lucas Figueiredo/Mowa Press) Jogadores do Brasil comemoram gol sobre a Dinamarca, nas Olimpíadas Rio 2016

40. Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 40 /51 Os americanos David Boudia e Steele Johnson durante prova de salto sincronizado, nas Olimpíadas Rio 2016 (Dominic Ebenbichler/Reuters)

41. Ipad-Imagens zoom_out_map 41 /51 A americana Kristin Armstrong desaba no chão após conquistar a medalha de ouro na prova de ciclismo contrarrelógio, nas Olimpíadas Rio 2016 (Bryn Lennon/Getty Images) A americana Kristin Armstrong desaba no chão após conquistar a medalha de ouro na prova de ciclismo contrarrelógio, nas Olimpíadas Rio 2016

42. Em imagens: Rio-2016 - Remo zoom_out_map 42 /51 Competidoras australianas, durante a repescagem do remo feminino, no Estádio da Lagoa - 08/08/2016 (Carlos Barria/Reuters) Competidoras australianas, durante a repescagem do remo feminino, no Estádio da Lagoa - 08/08/2016

43. O nadador Michael Phelps se surpreende com as três medalhas de prata nos 100m nado borboleta, nas Olimpíadas Rio 2016 zoom_out_map 43 /51 O nadador Michael Phelps se surpreende com as três medalhas de prata nos 100m nado borboleta, nas Olimpíadas Rio 2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com) O nadador Michael Phelps se surpreende com as três medalhas de prata nos 100m nado borboleta, nas Olimpíadas Rio 2016

44. Gabriel Jesus faz a finta no jogador da Colômbia, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 44 /51 Gabriel Jesus faz a finta no jogador da Colômbia, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Lucas Figueiredo/Mowa Press) Gabriel Jesus faz a finta no jogador da Colômbia, nos Jogos Olímpicos Rio 2016

45. Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 45 /51 A equipe italiana de ciclismo durante sessão de treinos (Matthew Childs/Reuters)

46. Final basquete masculino: EUA x Sérvia zoom_out_map 46 /51 DeMarcus Cousins dá enterrada durante a vitória dos Estados Unidos contra a Sérvia, na final do torneio olímpico de basquete (Ivan Pacheco/VEJA.com)

47. Em imagens: Rio-2016: Natação zoom_out_map 47 /51 A nadadora checa Simona Baumrtrova, durante a prova dos 100 metros nado costas, no Centro Aquático Olímpico - 07/08/2016 (Dominic Ebenbichler/Reuters) A nadadora checa Simona Baumrtrova, durante a prova dos 100 metros nado costas, no Centro Aquático Olímpico - 07/08/2016

48. CICLISMO DE ESTRADA zoom_out_map 48 /51 Atletas competem durante a prova de ciclismo de estrada, nas Olimpíadas Rio 2016

49. Cerimônia de abertura Rio-2016 zoom_out_map 49 /51 Fogos de artifício criam a palavra 'Rio', durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016, realizada no Estádio do Maracanã - 05/08/2016 (Fabice Coffrini/AFP) Fogos de artifício criam a palavra 'Rio', durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016, realizada no Estádio do Maracanã - 05/08/2016

50. Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 50 /51 A modelo Gisele Bündchen desfila no estádio do Maracanã durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Clive Brunskill/Getty Images) A modelo Gisele Bündchen desfila no estádio do Maracanã durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016

51. Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 zoom_out_map 51/51 Fogos de artifício durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no estádio do Maracanã (Chris McGrath/Getty Images)

(com agência Reuters)