Toni Kanaan rebate Hamilton por menosprezo à Fórmula Indy

O brasileiro Tony Kanaan, piloto da Fórmula Indy desde 2002, defendeu sua categoria das críticas feitas pelo britânico Lewis Hamilton, tricampeão mundial de Fórmula 1. Sem meias palavras, Kanaan defendeu o espanhol Fernando Alonso, que participou das 500 Milhas de Indianápolis no último domingo e ironizou o desempenho de Hamilton na última temporada da F1.

“Dei uma olhada na classificação e vi que Fernando Alonso (que disputava uma prova da categoria pela primeira vez) havia sido o quinto em sua primeira participação. Isso diz algo sobre o nível da Indy?”, alfinetou Hamilton na semana passada. Vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2013, Tony Kanaan rebateu o inglês, primeiro com elogios a Alonso. “Foi um prazer, Alonso. Acho que você trouxe muito para a edição deste ano. Você é humilde, não como outro colegas na F1 que fizeram comentários neste mês”, disse, em evento da Indy na cidade americana.

Após expressão de surpresa do piloto espanhol, o brasileiro continuou.”O que dizer? O cara competiu em uma categoria com dois carros no ano passado e terminou em segundo lugar. Não acho que possa dizer muito. Estou orgulhoso por você estar aqui, Fernando”, completou. Alonso chegou a liderar as 500 Milhas de Indianápolis, mas deixou a prova com problemas no carro.

Na edição da Fórmula 1 em 2016, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ambos da Mercedes, disputaram o título corrida a corrida, por terem carros muito superiores aos demais. Com cinco pontos de vantagem, o título ficou com o alemão. Em apenas duas corridas (Espanha, com vitória de Max Verstappen; e Malásia, com vitória da Daniel Ricciardo) o vencedor não foi um dos pilotos da Mercedes.