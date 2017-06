Tite define escalação para o clássico com Thiago Silva titular

O técnico Tite já tem definida a seleção brasileira que enfrentará a Argentina, nesta sexta-feira, às 7h (de Brasília) em amistoso em Melbourne, na Austrália. O zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, ganhou uma vaga no time titular, assim como o goleiro Weverton, do Atlético-PR, que venceu a disputa com Diego Alves, do Valencia.

Vários titulares, como Neymar, Daniel Alves, Marcelo e Casemiro, ganharam descanso e não foram convocados para a partida contra os argentinos e também a do dia 13 contra a Austrália. Apesar dos desfalques, Tite manteve várias peças-chave na equipe, como Paulinho, Renato Augusto, Phillipe Coutinho e Gabriel Jesus.

O time que começará a partida será: Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

O goleiro da equipe foi o escolhido para a entrevista coletiva e disse não se preocupar com o fato de enfrentar Lionel Messi pela primeira vez. “Estou confiante no meu trabalho. A gente sabe da qualidade dele, mas não pode ser uma preocupação. Eles têm de se preocupar também com os jogadores que nós temos”, disse Weverton.

Pelo lado argentino, o técnico Jorge Sampaoli vem testando mudanças para sua estreia. Segundo o diário Olé, Sampaoli já treinou nos esquemas 3-4-2-1 e 4-2-3-1 e terminou os últimos testes com a seguinte escalação: Romero; Gómez, Maidana, Otamendi, Mercado; Biglia, Banega; Messi, Dybala, Di María; Higuaín.

(com Estadão Conteúdo)