Tite convoca seleção para amistosos com várias novidades

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos com Argentina e Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne, na Austrália. A lista teve novidades em relação à base que garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2018, com oito vitórias em oito jogos nas Eliminatórias, como David Luiz, Diego Alves, Rodrigo Caio, Rafinha e Rodriguinho.

Tite levou em conta o fato de que os atletas que atuam na Europa já estarão de férias na semana dos amistosos, e possivelmente abaixo de suas melhores condições. Por isso, priorizou atletas que jogam no Brasil estarão em plena atividade, com jogos decisivos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, e abriu mão de líderes como Neymar e Daniel Alves, que ganharão descanso.

Dentre os titulares absolutos de Tite, apenas Philippe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Gabriel Jesus foram chamados. Tite deu chances a jogadores que estavam afastados da seleção, como Diego Alves, David Luiz, Rodrigo Caio, Lucas Lima e Taison. Rodriguinho, do Corinthians, ganhou nova chance, depois de participar do amistoso contra a Colômbia, em janeiro, e de se destacar na campanha do título paulista.

O chamado mais surpreendente foi o de Rafinha. O titular da lateral do Bayern de Munique há vários anos havia pediu dispensa da seleção brasileira de Dunga, em 2015, alegando não ter motivação para servir a equipe sendo “terceira ou quarta opção” de Dunga. Na época, especulava-se que o jogador revelado pelo Coritiba desejava defender a Alemanha.

Tite contou que telefonou para Rafinha e esclareceu a situação. “Conversei com ele por telefone. Houve um mal-entendido com relação à situação anterior. Ele disse que gostaria de ser convicado, é um objetivo pessoal.”

Estes serão os primeiros amistosos de Tite no exterior – só realizou um, no Engenhão, diante da Colômbia, em janeiro. O clássico contra a Argentina marcará a estreia do técnico Jorge Sampaoli na seleção rival.

Jogadores convocados para os jogos contra Argentina e Austrália

Goleiros: Diego Alves (Valencia), Ederson (Benfica), Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), Gil (Shandong Luneng), Jemerson (Monaco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Thiago Silva (PSG)

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madri), Rafinha (Bayern de Munique)

Meio-campistas: Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Lucas Lima (Santos), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing), Rodriguinho (Corinthians) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern de Munique), Gabriel Jesus (Manchester City) e Taison (Shakthar Donetsk)