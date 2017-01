Tite convoca seleção brasileira com Diego e Robinho

O técnico Tite anunciou na manhã desta quinta-feira a lista de 23 convocados para o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, marcado para dia 25, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O amistoso foi idealizado pelos dois países como forma de homenagear as vítimas do acidente da Chapecoense na Colômbia e terá toda sua renda destinada às famílias.

Como o jogo não faz parte do calendário oficial, a chamada “data Fifa”, foram convocados apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro. A maior parte deles fará sua estreia na seleção, como o meia Camilo, ídolo da Chapecoense e hoje no Botafogo. O Flamengo foi o clube que mais cedeu atletas: Alex Muralha, Jorge, Willian Arão e Diego.

O Atlético-MG cedeu três atletas: Fábio Santos, Marcos Rocha e Robinho – o atacante de 32 anos reeditará parceria com o meia Diego, sucesso no Santos e na seleção brasileira. O campeão brasileiro Palmeiras será representado por Vitor Hugo e Dudu. O Corinthians também teve dois convocados: Fagner e Rodriguinho.

O time se apresenta no dia 24 e realiza um treino no Engenhão no dia anterior à partida. O preparador físico Paulo Paixão foi convidado para integrar a comissão técnica nesta partida. Paixão, que trabalhou muitos anos na seleção, perdeu o filho, Anderson, no acidente da Chapecoense.

Os 23 convocados:

Goleiros: Alex Muralha (Flamengo), Danilo Fernandes (Inter) e Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros: Geromel (Grêmio), Luan Garcia (Vasco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Vitor Hugo (Palmeiras)

Laterais: Fábio Santos (Atlético-MG), Fagner (Corinthians), Jorge (Flamengo) e Marcos Rocha (Atlético-MG)

Meias: Camilo (Chapecoense), Diego (Flamengo), Gustavo Scarpa (Fluminense), Henrique (Cruzeiro), Lucas Lima (Santos), Rodriginho (Corinthians), Walace (Grêmio), Willian Arão (Flamengo)

Atacantes: Diego Souza (Sport), Dudu (Palmeiras), Luan (Grêmio) e Robinho (Atlético-MG)