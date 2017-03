Tite convoca seleção brasileira com Diego, do Flamengo

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a lista de 23 jogadores convocados pela seleção brasileira para os jogos contra Uruguai, em Montevidéu, e Paraguai, em São Paulo, nos dias 23 e 28 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Com a ausência do lesionado Gabriel Jesus, abriu-se uma vaga no ataque para Diego Souza, do Sport, uma das novidades da lista. O meia Diego Ribas, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Benfica, foram as outras novidades em relação à última rodada das Eliminatórias.

Os dois Diegos aproveitaram bem a chance que receberam no amistoso entre Brasil e Colômbia, realizado em janeiro em homenagens às vítimas do voo da Chapecoense, apenas com atletas de clubes do país. O técnico elogiou a boa forma do meia flamenguista de 32 anos. “Diego treinou nas férias. Nós buscamos e acompanhamos e vamos enaltecer esse tipo de comportamento. Se preparou e jogou muito contra a Colômbia. Os jogos pelo Flamengo credenciaram ele para a seleção.”

A comissão técnica da seleção viajou à Europa nas últimas semanas para analisar atletas “selecionáveis”. O goleiro Ederson, de 23 anos, chamou a atenção de Tite e do preparador de goleiros Taffarel ao brilhar na vitória do Benfica sobre o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. “A velocidade de reação e o bom momento que o Ederson vive foram determinantes”, afirmou Tite.

O lateral Fagner, do Corinthians, e o goleiro Weverton, do Atlético-PR, são os outros atletas de clubes brasileiros que compõem a lista. Mais uma vez, Tite chamou três atletas que atuam na China: Renato Augusto, Paulinho e Gil. No ataque, além de Diego Souza, o treinador apostará em Neymar, Roberto Firmino e Douglas Costa.

No dia 23, a seleção brasileira enfrentará o Uruguai, de Luis Suárez, no estádio Centenário de Montevidéu e, cinco dias depois, recebe o Paraguai, no retorno de Tite ao Itaquerão, em São Paulo. O Brasil lidera as Eliminatórias com 27 pontos e pode até garantir vaga ao Mundial da Rússia nesta rodada. O Uruguai é o vice-líder com 23 pontos. Chile e Equador têm 20 e Argentina está no quinto lugar, com 19 pontos. A Colômbia vem logo atrás, com 18 pontos.

Os 23 convocados da seleção brasileira:

Goleiros:

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

Zagueiros:

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Laterais:

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Meio-campistas:

Casemiro

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing)

Willian (Chelsea)

Atacantes:

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (Barcelona)